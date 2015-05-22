العاهل الأردنى: بلدنا غنية بالموارد الاستراتيجية وبوابة للتجارة العالمية

أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين، أن الأردن استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا أكثر من 3% العام الماضى، مضيفًا أن العام الحالى يتوقع أن يصل النمو لـ4 % مما يدل على تزايد الإصلاحات التى نقوم بها فى بلادنا.

وأضاف العاهل الأردنى خلال كلمة فى افتتاح المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس البحر الميت)، أن الأردن غنى بموارده الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الموارد مهمة لتحقيق النمو الاقتصادى، فضلًا عن أن الأردن تمثل بوابة تجارة المنطقة، وتابع: "نود أن نكون دائما فى المنطقة ونريد أن نوسع هذه البوابة التى تخدم الأردن وأصدقاءنا".

واستطرد قائلاً: "تنويع الاقتصاد والتبادلات التجارية يساعدنا أكثر ويوسع الشبكات التجارية ويتيح لنا الدخول للسوق العالمية، وما حققناه فى الاقتصاد يجعل العالم يدرك أهمية الأردن كقوة اقتصادية، وأنها بوابة نحو المستقبل".

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