ضبط 81 حالة تهرب ضريبى بقيمة 940 مليون جنيه خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة، فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة من ضبط (81) حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (940,761,349 جنيه).

وتمكنت الحملات فى مجال التهرب الجمركى من ضبط (7) قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وضبط (6) سيارات لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى فتم ضبط (128) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ (55) حكما قضائيا متنوعا.