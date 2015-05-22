القبض على 4 أشخاص بحوزتهم بندقيتى خرطوش و51 زجاجة مولوتوف بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم بندقيتى خرطوش و51 زجاجة مولوتوف بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط 4 أشخاص بدائرة مركزى ابو المطامير ورشيد بينهم "ع س ع" سباك ومقيم قرية النمرية مركز أبو المطامير المطلوب ضبطه فى عدد ( 2 ) قضية (تبديد) آخرهما القضية رقم 6931/2015 جنح مركز شرطة أبو المطامير (تبديد).

كما تم ضبط "م س ع س" عامل ومقيم سيدى دمين مركز أبو المطامير المطلوب ضبطه فى عدد ( 3 ) قضايا (تبديد) آخرها القضية رقم 2105/2015 جنح مركز شرطة أبو المطامير (تبديد)، و"خ س ع" عامل ومقيم قرية النمرية مركز أبو المطامير وبحوزتهم بندقية خرطوش عيار 12 تركى الصنع تحمل رقم 12544، عدد (19) طلقة من ذات العيار، عدد (51) زجاجة مولوتوف وتحرر المحضر 2227/40 جنايات القسم لسنة 2015.

كما تم ضبط "م ع ه" عاطل ومقيم الموازنة مركز رشيد وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 تركى الصنع، طلقة من ذات العيار وتحرر المحضر 6255/2015 جنح مركز شرطة رشيد.