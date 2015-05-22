القبض على عاطل بحوزته 500 جنيه مزورة فى حملة بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطل وبحوزته 500 جنيه مزورة وضبط سيارة مسروقة بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط "ز ه ه" عاطل ومقيم كوم البركة مركز كفر الدوار وبحوزته عدد ( 500 ) جنيه عملات ورقية مقلدة فئة (100) جنيه وتحرر المحضر 1639/2015 إدارى مركز كفر الدوار.

وفى مجـال السيارات المبلغ بسرقتها تم ضبط السيارة رقم هـ أ ر 8431 سوزكى زيتى اللون بالكشف عنها تبين أنها تحمل شاسيه 10091 موتور 612115 ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1396/2012 جنح مصر القديمة وتحرر المحضر 52 أحوال مركز كفر الدوار.