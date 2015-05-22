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ضبط 43 شخصا هاربين من أحكام قضائية متنوعة و5 مسجلين خطر بالسويس

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ضبط 43 شخصا هاربين من أحكام قضائية متنوعة و5 مسجلين خطر بالسويس ضبط 43 شخصا هاربين من أحكام قضائية متنوعة و5 مسجلين خطر بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس من ضبط 43 من الهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد محمد والى، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط 5 خارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 5 مسجلين خطر و12 دراجات نارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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