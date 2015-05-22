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القبض على المتهمين بسرقة 750 ألف جنيه من شقة محاسب فى شبين الكوم

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القبض على المتهمين بسرقة 750 ألف جنيه من شقة محاسب فى شبين الكوم القبض على المتهمين بسرقة 750 ألف جنيه من شقة محاسب فى شبين الكوم
تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية من كشف لغز سرقة مبلغ مالى 750 ألف جنيه من شقة محاسب، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد من تلقيه بلاغا من محمد ع س 39 سنة محاسب ومقيم مساكن حمدى قنديل، بمدينة شبين الكوم دائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدرة 750 ألف جنيه من داخل دولاب حجرة النوم بشقته الكائنة بذات العنوان.

وقرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة النقباء محمد عبد المعبود وعمر شلبى وسامر شرف معاونى المباحث وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث قسم شبين الكوم إلى أن وراء مرتكب الواقعة كل من "عبدالله. م. ع. ا" 19 عاما طالب، و"رامى. س. ع.ا" 18 عاما عاطل والمدرج تحت رقم 4996184 – وسبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "سرقة - مخدرات"، ومقيمان عزبة الملجأ مدينة شبين الكوم.

تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام المفتاح الأصلى للشقة السابق حصولهما عليه من سيارة المبلغ دون علمه وقيامهما عقب ذلك باخفاء المبلغ المالى لدى كل من "محمد.م.م خ" 60 عاما عامل ونجله هانى 30 عاما عامل، ومقيمان شبين الكوم بعد الاستيلاء على جزء منة لسداد بعض مديونياتهما وشراء المواد المخدرة، تم ضبط الثالث وعثر بمسكنه على مبلغ مالى قدره "371080 جنيها" والذى قرر قيامه ونجله بإخفاء المبلغ المالى.

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