متى يذهب المريض لطبيب الجهاز الهضمى؟

ظاهرة غريبة وشائعة، هى ذهاب المرضى إلى طبيب للجهاز الهضمى فقط عندما يعانون من داء فى المعدة سواء كان ألما أو التهابا فقط، ويعتقدون أنه يعالج فقط المعدة، لأن الجهاز الهضمى بالكامل يتلخص لدى البعض فقط فى المعدة وآلامها ومشكلاتها.

يوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية الكبد بلندن، أن هناك اعتقادا خاطئا بأن الجهاز الهضمى فى الإنسان هو مجرد أمعاء ومعدة، وإن حدثت أى مشكلة فيهما فقط هنا يستوجب الأمر الذهاب إلى طبيب يعالج الجهاز الهضمى. وهو لا شك تفكير غير سليم.

وأكد المنيسى أن المشكلة تكمن فى تضاؤل المعلومات الطبية لدى الكثيرين عن كيفية ارتباط الجهاز الهضمى ككل بعدة أعضاء فى جسم الإنسان، فالمريض يذهب ليعالج جهازه الهضمى إذا عانى من ظهور دم فى البراز فهو مؤشر خطير، كما أن اصفرار الجسم وبهتان اللون تحت العينين والوجه هو مؤشر أيضا على الإصابة بالصفراء، كما أن تغير لون اللسان وشكله عن الشكل الطبيعى هو إشارة لداء معين فى منطقة معينة فى الجسم قد تكون المعدة، كذلك الشعور بكثرة بالغثيان والقىء والمغص وآلام البطن غير المبررة، والنزول المفاجئ بسرعة فى الوزن.

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