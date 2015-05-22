شرطة دبي تباشر الكشف على أسنان العاملين لديها

تنفيذاً للحملة الإنسانية التي وجه بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخاصة بصحة الفم لدى العمال في دبي، والهادفة الى نشر الوعي الصحي بينهم وتثقيفهم حول أهم الأمراض التي تصيب اللثة والأسنان، باشرت القيادة العامة لشرطة دبي بإجراءات الكشف على لثة وأسنان العاملين في أكاديمية شرطة دبي، إلى جانب تنظيم محاضرات توعوية بأهمية المحافظة على الأسنان وضرورة الكشف المبكر لتجنب الإصابة بالتسوس والأمراض التي تصيب اللثة حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وثمن اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، هذه المبادرة الإنسانية الصحية التي تأتي ضمن مبادرات سموه الدائمة واهتمامه بكل فئات المجتمع وتحمل سموه تكاليف الفحوصات السريرية والعلاجات الضرورية الخاصة بصحة قطاع العمال، وحرص سموه على توفير الحياة الكريمة والتأمين الصحي للعمال الذين يعتبرون عصب المجتمعات.

مبادرات القيادة

وقال إن مبادرات قيادتنا الرشيدة لطالما ركزت على أن الانسان هو محور التنمية والاقتصاد، دون استثناء لأي من الجنسيات المتعددة التي تحتضنها أرض الإمارات، مضيفاً إن الدولة ألزمت المؤسسات على تطبيق قرار «الظهيرة» حماية للعمال من ظروف العمل في فترة الصيف.

حقوق الإنسان

وقال: إن هذه المبادرة الإنسانية ستسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات للعام 2021، ضمن إطار خطة دبي الاستراتيجية 2021، التي ترمي إلى إيجاد «موطن لأفراد مبدعين وممكَّنين، ملؤهم الفخر والسعادة»، كما والتزمت دولة الامارات بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع العمال، وخير دليل على التقدم الكبير بهذا المجال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الصادرة في نوفمبر 2006 لتحقيق تحسن متواصل في الأوضاع المعيشية للعمالة والتي اقتضت توفير السكن الملائم، وتوفير وسائل النقل اللائقة للعمال بين مواقع العمل والسكن، وتشكيل محاكم اتحادية جديدة للفصل سريعاً في نزاعات العمل وقد باشرت هذه المحاكم عملها في إمارتيْ دبي وأبوظبي وستعمم في كافة أنحاء الدولة.

اهتمام

قال اللواء المزينة إن مبادرات قيادتنا الرشيدة تدعم الانسان دائماً، فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل احتفالات يوم الجلوس الخاصة بسموه مناسبة للاحتفاء بفئات موظفي الخدمات الأساسية العامة كالمزارعين وعمال النظافة والبناء وسائقي المواصلات العامة وخدم المنازل وغيرهم، ما يؤكد اهتمام سموه بتلك الفئات.