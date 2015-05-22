49 مليون درهم لإنشاء طرق جديدة في الصجعة الصناعية

تباشر هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بإنشاء مجموعة من الطرق الرئيسة المفردة بمنطقة الصجعة الصناعية لربطها بكل من طريق الشارقة - الذيد وطريق الإمارت، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بحوالي 49 مليون درهم، ومدة تنفيذ تبلغ 300 يوم، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بما يواكب النمو الاقتصادي والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة.

وأشار المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إلى أن هذه المشروعات تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتعلقة برفع كفاءة البنى التحتية في الإمارة وتحقيقا لرفاهية وسلامة قاطنيها وزوارها وانسيابية تنقلاتهم، وحرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الشارقة، وبفضل المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة وعنايته وتوجيهاته الدائمة لتطوير قطاعات البنية التحتية لتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة.

وأوضح المهندس السويجي أن المشروع الذي شرعت الفرق الهندسية والفنية التابعة للهيئة في تنفيذه بداية شهر فبراير الماضي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 5%، حيث جارٍ الآن العمل على إنشاء طرق رئيسية مفردة بطول إجمالي 10 كيلومترات تضم حارتين للسير بعرض 7.3 أمتار.

توزيع حركة السير

ولفت المهندس يوسف السويجي إلى أن المشروع سيشمل كذلك ثلاثة ميادين عند نقاط تقاطع هذه الطرق لتوزيع حركة السير بصورة مثلى تضمن انسيابية الحركة المرورية وعدم حدوث اختناق وتكدس للسيارات، إضافة إلى توفير 22 موقفا جانبيا لحافلات النقل العام، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع بشكل كلي مطلع شهر ديسمبر من العام الجاري.

وأشار رئيس هيئة الطرق والمواصلات إلى أن المشروع الذي يهدف إلى ربط منطقة الصجعة الصناعية بكل من طريق الشارقة- الذيد وطريق الإمارت «العابر» سابقاً، وسيتضمن المشروع كافة أعمال الخدمات المصاحبة إضافة إلى جانب حماية عدد من خطوط الغاز المتقاطعة مساراتها مع محاور هذه الطرق وذلك من خلال إنشاء عبارات مكونة من الخرسانة المسلحة عند تلك المواقع.

أهابت الهيئة بالسائقين توخي الحذر والتقيد بقواعد السير والسرعات المحددة وارتياد الطرق البديلة للوصول إلى وجتهم لحين الانتهاء من الأعمال.

رصف ساحة المصلى

وفي الإطار ذاته أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع رصف ساحة مصلى العيد وإنشاء الطريق الداخلي بمنطقة المصلى في الشارقة وتم افتتاح المشروع أمام حركة السير بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية المصاحبة.

وتضمن المشروع إعادة إنشاء طريق الفضل بن عباس الواصل بين شارع بريدة بن الخصيب المجاور لمصلى العيد بمنطقة المصلى وشارع الزهراء، إضافة إلى رصف ساحة مصلى العيد بواسطة الانترلوك لتهيئتها كمواقف لسيارات مراجعي مبنى البلدية الجديد المجاور وساحة لصلاة العيد.

وبلغت تكلفة المشروع 19 مليون درهم وتضمنت أيضاً إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار وكذلك الأعمال المدنية المصاحبة لإنارة الطريق وأعمال اتصالات التطويرية المصاحبة.

خدمات

يتكون طريق الفضل بن عباس الذي تم إعادة إنشائه من حارتين للسير بعرض 7.3 أمتار وبطول اجمالي يبلغ حوالي 500 مع ممرات للمشاة مرصوفة بالانترلوك من الجهتين وبعرض 5.35 أمتار. أما ساحة مصلى العيد البالغ مساحتها حوالي 17,800 متر مربع فسيتم رصفها بالانترلوك بمنسوب واحد.