رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون أمير الكويت

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية ومواساة الى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك في وفاة المغفور له جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية ومواساة مماثلة الى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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> وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية ومواساة مماثلة الى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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