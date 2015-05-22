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نجاة محافظ الحديدة اليمنية من محاولة اغتيال فجر اليوم

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نجاة محافظ الحديدة اليمنية من محاولة اغتيال فجر اليوم نجاة محافظ الحديدة اليمنية من محاولة اغتيال فجر اليوم

صنعاء / أ ش أ /

نجا محافظ الحديدة أحمد الهيج من محاولة اغتيال تعرض لها فجر اليوم عندما نصب مسلحون مجهولون كمينا له أمام مسجد مجاور لمنزله .
>وذكرت مصادر لموقع / مندب برس / الإخبارى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة صغيرة ، وقاموا برمى قنبلة يدوية على سيارة المحافظ عند بوابة المسجد مما أدى الى إصابة أحد حراسه ووفاة مواطن كان فى طريقه لدخول المسجد لصلاة الفجر .
>وأوضحت المصادر أن المحافظ كان قد سبق حراسه الى دخول المسجد ليصلى صلاة الجنازة على أحد أقاربه .
>ويعد الهيج من الموالين لجماعة الحوثيين الذين يسيطرون على المحافظة التى تقع غرب اليمن ، وقد أصروا على تعيينه بدلا من المحافظ السابق صخر الوجيه الذى رفض تصرفات الحوثيين وسيطرتهم على ميناء الحديدة وأعلن اعتكافه فى منزله احتجاجا على تدخلهم فى شئون ادارة المحافظة فى منتصف شهر ديسمبر الماضى ، وبعد حوالى عشرة أيام أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتعيين الهيج محافظا للحديدة بدلا من الوجيه .
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