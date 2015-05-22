"الإصلاح التشريعى": توصيات مبادرة "المشروع الموحد" غير دستورية

قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن التوصيات التى خرجت بها مبادرة المشروع الموحد لا تطابق مع الدستور، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية الحد الأدنى للسقف الدعائى للمرشحين الذى يصل إلى 500 ألف جنيه.

وأضاف عمار لـ"اليوم السابع" أن الرقابة السابقة لقرارات المحكمة الدستورية العليا أمر مخالف للدستور، وهو أحد توصيات مبادرة المشروع الموحد، ما يجعل تلك التوصيات مخالفة للقانون ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وكانت مبادرة المشروع الموحد قد طالبت بتخفيض السقف الدعائى للمرشحين، وكذلك جعل رقابة المحكمة الدستورية العليا للقوانين سابقة وليست لاحقة.