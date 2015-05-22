مواطنون لمحافظ الجيزة: محطة صرف شارع عشرة ببولاق الدكرور مقلب زبالة

فى الوقت الذى كرس فيه محافظ الجيزة الدكتور خالد زكريا معظم وقته وأجهزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة حديقة الدقى أسفل كوبرى أكتوبر، تناول عدد من رواد فيس بوك صورا للقمامة التى تملئ الشوارع مطالبين المحافظ بالنظر إلى الغلابة بدلا من الاهتمام فقط بالأحياء الراقية.

وعلى مدار أسبوعين أمر المحافظ أجهزة هيئة النظافة ببدء أعمال التطوير أسفل كوبرى أكتوبر وتم الدفع بـ13 نقلة طمى بموقع التطوير ونقل النباتات والمزروعات.

ورد رواد فيس بوك بالصور على محافظ الجيزة قائلين: "محطة مجارى شارع عشرة ببولاق الدكرور عاملة زى مقلب الزبالة".



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محافظ الجيزة يتفقد حديقة الدقى



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الحديقة أسفل كوبرى أكتوبر بعد الانتهاء من التطوير



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صورة متداولة من المواطنين للرد على اهتمام المحافظ بالمناطق الراقية