محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 75.9%

كتب : صالح رمضان منذ 4 دقائق

اعتمد اللواء صلاح الدين المعداوي، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول 2012-2013 للشهادة الإعدادية (عربي - لغات - مهني) بحضور جمال عبد الناصر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وصرح المحافظ بأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 75.9%، حيث تقدم للامتحان عدد 85937 طالب وطالبة، حضر منهم عدد 84765 طالب وطالبة وبلغ متوسط الحاصلين على 50% فأكثر 64340 طالب وطالبة.

وبالنسبة للإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح 71.9% حيث تقدم للامتحان عدد 2833 طالب وطالبة، حضر منهم عدد 2792 طالب وطالبة وبلغ متوسط الحاصلين على 50% فأكثر عدد 2008 طالب وطالبة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن العشرة الأوائل هم الأول: ياسمين حسن يوسف بمجموع 300 درجة مدرسة البشاير الخاصة ع التابعة لإ دارة بلقاس – الثاني: ميار حسام الدين طه زينهم بمجموع 299.5 درجة مدرسة العائلة المقدسة التابعة لإدارة شرق المنصورة – الثاني مكرر: مها إبراهيم مصطفى البربري بمجموع 299.5 درجة مدرسة الجمعية الشرعية الخاصة التابعة لإدارة ميت غمر – الثاني مكرر: عمرو عيد محمد عطية بمجموع 299.5 درجة مدرسة المنصورة التجريبية للغات التابعة لمديرية التربية والتعليم – والخامس: أية رضا عبد الفتاح متولي بمجموع 299 درجة مدرسة بدواي ع بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة – الخامس مكرر: أية محمد عبد الغني السوداني بمجموع 299 درجة مدرسة منية سمنود ع بنات التابعة لإدارة أجا - الخامس مكرر: محمد علي حلمي عبد الواحد بمجموع 299 درجة مدرسة الجمعية الشرعية الخاصة التابعة لإدارة ميت غمر – الخامس مكرر: إسراء هيثم محمد شحاتة بمجموع 299 درجة مدرسة دنديط ع بنات التابعة لإدارة ميت غمر – الخامس مكرر: إيمان محمد علي محمد بمجموع 299 درجة مدرسة ميت الحلوج ع بنات التابعة لإدارة دكرنس – الخامس مكرر: هشام أحمد أحمد العوضي بمجموع 299 درجة مدرسة الهدى والنور الخاصة التابعة لإدارة غرب المنصورة – الخامس مكرر: حنان نبيل على أحمد بمجموع 299 درجة مدرسة ميت الحلوج التابعة لإدارة دكرنس – الخامس مكرر: دعاء عثمان زكي أبو زيد بمجموع 299 درجة مدرسة ثمرة الحياة ع بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة.