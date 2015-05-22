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العلاج الكيماوى يقلل المضاعفات قبل جراحة استئصال سرطان المبيض

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العلاج الكيماوى يقلل المضاعفات قبل جراحة استئصال سرطان المبيض العلاج الكيماوى يقلل المضاعفات قبل جراحة استئصال سرطان المبيض
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن العلاج الكيماوى قبل جراحة سرطان المبيض المتقدم قد يكون أفضل للنساء ويقلل حدوث مضاعفات بعد الجراحة ويقلل من فرص الوفاة.

وقام الدكتور شون كيهو، أستاذ أمراض النساء فى جامعة برمنجهام، عبر الدراسة التى شملت 550 مريضة بتقسيم المشاركات إلى نصفين، نصف تم علاجه بالجراحة يليها ست دورات من العلاج الكيماوى، فى حين أن النصف الآخر خضع إلى ثلاث دورات من العلاج الكيماوى قبل الجراحة الخاصة بهن.

ووجد الباحثون أن خطر حدوث مضاعفات والوفاة فى غضون 28 يومًا بعد الجراحة كان أقل بين أولئك الذين خضعوا للعلاج الكيماوى قبل الجراحة.
>وأظهرت النتائج أن الذين خضعوا للعلاج الكيماوى قبل الجراحة كانت لديهم أيضًا آثار جانبية أقل، وقضوا وقتًا أقل فى المستشفى، وعاشوا حياةً أفضل.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإنه لا يزال سرطان المبيض واحدًا من أعنف أنواع السرطان، حيث تقدر الجمعية أنه فى عام 2015 سيتم تشخيص أكثر من 21000 حالة من النساء الأميركيات مع المرض، وأكثر من 14000 امرأة سيمتن من سرطان المبيض، الذى هو خامس أكبر سرطان قاتل للمرأة عمومًا.

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مصر 365