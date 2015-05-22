احذر الأساور المطاطية الرخيصة.. عشان هتجيبلك حساسية وإكزيما

الأساور المطاطية أصبحت ظاهرة لـ"الروشنة"، ويقوم بارتدائها الشباب كنوع من أنواع الترفيه أو الموضة، ويرتديها الشاب فى معصم اليد ولكنها تشكل خطرا على صحة الإنسان.

وحول ذلك أشار الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الأساور المطاطية أصبحت موضة فى مجتمعاتنا، ويقوم بارتدائها الشباب، ولكن هذا النوع من الأساور يصنع من مركبات كيماوية.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هذه المركبات الكيماوية التى تصنع منها الأساور المطاطية تتسبب فى إصابة الشخص الذى يرتديها بالحساسية فى الجلد، وتظهر على هيئة التهاب وحرقان بالجلد، ويصاحبه رغبة شديدة فى الحكة.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن الاستمرار فى ارتداء الأساور المطاطية قد يتسبب أيضا فى الإصابة بإكزيما يصاحبها عادة تكون إفرازات سائلة ذات لون أصفر.

وأخيرا يؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن التعرض للإصابة بالإكزيما والحساسية الجلدية يرجع فى هذه الحالات إلى ارتداء الأنواع الرخيصة من الأساور المطاطية، وذلك عند المقارنة بالأنواع مرتفعة الثمن.