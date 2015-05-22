فيجو يعلن الانسحاب من سباق انتخابات الفيفا .. ويهاجم ' المنافقين '

أعلن لويس فيجو نجم ريال مدريد الأسبق انسحابه من السباق الرئاسي لانتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي يتزعمها سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي وترك الأردني الأمير علي بن الحسين ينافسه وحيدا.

وبدأ السباق بدخول فيجو في منافسة مع بلاتر والأمير علي بن الحسين ومايكل فان براج رئيس الاتحاد الهولندي الذي أعلن انسحابه في وقت سابق يوم الخميس.

وأصدر فيجو بيانا شديد اللهجة يروي فيه أسباب قرار انسحابه من سباق رئاسة الفيفا. وانتقد بشكل كبير خطوات سير العملية الانتخابية.

والتالي نص البيان:

وقال فيجو "ترشحي لرئاسة الفيفا كان نتيجة قرار شخصي، بعد الاستماع لأصوات كثير من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم الدولية".

وأضاف "جمعت الدعم اللازم لتقديم ترشحي، وكانت ردود الافعال في العالم كبيرة سواء على المستوى العام أو الخاص، وهو ما جعلني أتأكد أنني اتخذت القرار السليم".

وأوضح فيجو أن سبب ترشحه كان اعتقاده أن "الفيفا بحاجة لتغيير وبشكل عاجل".

وتابع "مدفوعا بهذه الرغبة، ومدعوما بموجة مذهلة من دعم لاعبين حاليين وسابقين ومدربين وحكام وقيادات كروية، جهزت وقدمت برنامج عمل، وهو برنامج انتخابي لرئاسة الفيفا".

وأكد أنه سافر خلال الشهور الماضية إلى أماكن مختلفة حيث لاحظ رغبة في التغير، "ولكنه شاهد أيضا مشاهد متكررة يجب أن يخجل منها من يتطلعون لكرة قدم حرة ونظيفة وديمقراطية".

ودلل على ذلك، بما حدث في الجمعية العمومية الاخيرة لاتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي (كونكاكاف).

وقال "رأيت رؤساء اتحادات كانوا يوما يشبهون رئيس الفيفا بالشيطان وفي اليوم الاخر يشبهون نفس الشخص بالمسيح عيسى. لم يحكي لي أحدا، لقد رأيت ذلك بنفسي".

وأوضح أنه "لم يتم السماح للمرشحين بالتوجه للاتحادات خلال الجمعية العمومية، في حين كان أحد المرشحين يتحدث دائما من على المنصة. لم يكن هناك نقاش عام واحد حول برنامج كل مرشح".

وتسائل مستهجنا: "هل من الطبيعي أن تحدث انتخابات لأحد أبرز المنظمات على وجه الكوكب دون نقاش عام؟. " هل من الطبيعي ألا يقدم مرشح برنامجا انتخابيا ليوم 29؟".

وأردف في إشارة واضحة إلى بلاتر" ألم يكن من المفروض تقديم هذا البرنامج لكي يعرف رؤساء الاتحاد على ماذا سيصوتون؟".

واعتبر فيجو أن "هذه العملية هي استفتاء على تسليم سلطة مطلقة لرجل واحد، وهو شيء ارفضه".

وقال "لهذا السبب، وبعد التفكير بشكل فردي وتبادل الآراء مع اثنين من المرشحين الآخرين في العملية، أدركت أن ما سيحدث في 29 مايو/آيار بزيورخ ليس حدثا انتخابيا عاديا، ولأنه ليس كذلك، فلن أكون فيه".

وأضاف "فليبقى واضحا إنني أكن الكثير من الاحترام لكل عالم كرة القدم الدولية، من أفريقيا، حيث تلقيت الكثير من التحفيز، ومن آسيا، حيث تربطني وستزال تربطني علاقات كبيرة، ومن شمال ووسط أمريكا، حيث تم إسكات كثيرين عندما أرادوا الحديث، ومن أوقيانوسيا، التي يجب أن يرى الجميع تطويرها بشكل آخر، ومن أوروبا حيث شعرت بمجال للنقاش الطبيعي والديمقراطي، بفضل دعم الرئيس بلاتيني".

وتعهد فيجو في بيانه بالعمل على أفكاره المكتوبة في برنامجه الانتخابي ونشرها والمشاركة بنشاط في ضخ جيل جديد بالفيفا "وسأظل تحت أمرها لطالما ثبت لي أننا لا نعيش في ديكتاتورية".

واختتم لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق بيانه بتوجيه المزيد من الانتقادات لبلاتر: "لا أخشى الانتخابات، ما يحدث لي إنني لا أوافق على عملية تنتهي في 29 مايو/آيار ولا تخرج فيها كرة القدم فائزة".

وأكد فيجو بشكل حاسم أنه "اتخذ القرار، ولن يخوض ما يسمونه حدثا انتخابيا لرئاسة الفيفا".