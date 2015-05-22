الكشف عن - خطة ريال مدريد البديلة في حالة فشل التعاقد مع دي خيا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن الخطة البديلة لريال مدريد في حالة عدم التعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

بيرنارد لينو حارس مرمى باير ليفركوزن هو خطة (ب) لريال مدريد لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لينو صاحب الـ23 عاما تألق مع ليفركوزن هذا الموسم سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا ويمتلك عقد مع النادي حتى 2018. إلا أنه يمتلك في عقده شرطا جزائيا قدره 18 مليون إسترليني.

ماركا تحدثت عن سببين رئيسيين يجعلا لينو هدفا حقيقا لريال مدريد في سوق الانتقالات.

الأول هو رفض مانشستر يونايتد حتى الآن بيع دي خيا إلى ريال مدريد.

والثاني مرتبط بكيلور نافاس. إذ أن الأخير لم يثبت نفسه حتى الآن والنادي غير مقتنع به. إلى جانب رحيل إيكر كاسياس المنتظر.

وأكدت ماركا إن ريال مدريد سيتعاقد مع حارس في سوق الانتقالات الصيفية. والخيار الأول هو دي خيا والثاني هو لينو. إلا أن الملكي من الممكن أن يضم الثنائي معا في حالة قرر نافاس الرحيل.

وسيعرف ريال مدريد خلال هذا الأسبوع مدى موافقة مانشستر يونايتد وماذا يطلب النادي الإنجليزي من أجل التخلي عن دي خيا حسبما أوضحته ماركا.