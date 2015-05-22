حوار - فينجر: عن ' غير الممل ' تشيلسي وانضمام شيك والصفقة الأفضل

تحدث آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عن موسم الفريق الحالي وبطل الدوري تشيلسي وماذا ينتظر المدفعجية في سوق الانتقالات.

أرسنال في المركز الثالث برصيد 72 نقطة وهو المركز الذي سينهي عليه الدوري بعدما حسم مركز البطل لتشيلسي والوصيف لمانشستر سيتي. بينما جاء مانشستر يونايتد في المركز الرابع.

موسم الدوري انتهى بالنسبة لأرسنال كذلك دوري أبطال أوروبا بعد الخروج المعتاد مع دور الـ16. وينتظر الفريق مواجهة أستون فيلا في نهائي كأس إنجلترا للحفاظ على لقبه والخروج من الموسم بلقب.

وعن كل ما سبق ذكره تحدث فينجر في حوار مطول مع شبكة beIN Sports نقلته صحيفة ميرور ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء بالحوار.

- ما تقيمك لموسم أرسنال الحالي؟

علامات الاستفهام دائما موجودة لأنها جزء من عملنا. نحن الآن في نهائي كأس إنجلترا.

العام الماضي كانت علامات الاستفهام تدور حول مواجهتنا أمام الكبار. واعتقد أننا تقدمنا جزئيا هذا الموسم في تلك المواجهات.

كذلك مع بداية العام قدمنا أداء ثابت وجيد وبالتأكيد الموسم المقبل سننظر إلى الأمام أكثر وأكثر.

- ما هي أهم نتيجة بالنسبة لك هذا الموسم؟

ربما الفوز على مانشستر سيتي خارج الديار 2-1. لأنه لم يكن أحد يتوقع ذلك.

كذلك الفوز على مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام بكأس إنجلتر.

- ما هي تطلعاتك للموسم المقبل؟

التطلعات مثل ما كانت. القتال للفوز بالدوري الإنجليزي. القيام بعمل جيد في دوري أبطال أوروبا. وكذلك كأس إنجلترا.

- نظرا لما قدمه أرسنال في 2015 - هل تعتقد بأن أرسنال أضاع فرصة الفوز بالدوري؟

نعم ولا. نعم لأنه إذ بدأنا الموسم بنفس قوتنا مع بداية 2015 كنا سنقدر على فعلها.

ولا لأننا لم نبدأ بشكل جيد إلى جانب الإصابات العديدة التي ضربت الفريق لتواجد بطولة كأس العالم. فحصلنا على لاعبين متوجين بالبطولة وبالتأكيد فأنه من المستحيل أن يبقى في قمة مستواه مع شهر سبتمبر.

- هل أليكسيس سانشيز أفضل صفقة لك منذ صفقة تيري هنري؟

نعم هو قريب جدا ليكون كذلك. هو يملك نفس التحركات ونفس القتالية والحماس الدائم لتحقيق الفوز.

- هل سيشهد سوق الانتقالات صرف ضخم من أرسنال؟

نحن مستعدون لإنفاق المال اللازم لتعزيز الفريق. وهو فارق كبير من الصرف لمجرد الصرف.

على سبيل المثال لو كان انضم إلينا فرانسيس كوكلين بـ 40 مليون إسترليني كان الجميع سيقول " يا الله يا لها من صفقة رائعة". الكل شاهد ما قدمه كوكلين منذ أن عاد إلينا.

ولذلك عليك أن تكون حذرا في بعض الأحيان لأن التقييم ليس بالمال بل بما يقدمه اللاعب.

نحن في موقف جيد جدا ووضع يمكنا من جلب أي لاعب من طراز عالي بشرط أن يكون يضيف لنا ما نحتاجه.

- هل أنت تركز على التوقيع مع حارس تشيلسي بيتر تشك؟

في هذه اللحظة نحن نركز على إنهاء الموسم بشكل جيد. لا نركز مع تشك في الوقت الراهن.

ومن المهم جدا عدم الحديث عن ما سنقوم به بعد ذلك. الآن نركز على إنهاء الموسم بشكل جيد والفوز بكأس إنجلترا.

- كيف تعلق على ما قاله تيري هنري بخصوص أن أرسنال لن يربح الدوري بتواجد أوليفير جيرو؟

لا أحد يستطيع وحده أن يقود أي فريق للتتويج بالدوري. جيرو جزء من الفريق وقام بشكل جيد للغاية.

إذ سجل 14 هدفا من 20 مباراة في الدوري. وبالطبع لا يمكن وحده أن يفوز بالدوري.

- في أخر موسمين صرفت 40 مليون باوند في سوق الانتقالات. فهل الصفقة الكبيرة القادمة ستكون مهاجم؟

لا أعرف ولكن ليس من الضروري أن تكون مرتبطة بالمال.

لقد أظهرت للمشككين أني جاهز للصرف على من يمتلك الجودة.

- هل كان تشيلسي مملين؟

لا. بالنسبة لي لم يكن تشيلسي ممل. كل فريق لديه أسلوبه الخاص لكي يجمع النقاط ويفوز بالدوري.

تشيلسي حقق الدوري بفضل بدايته القوية والصلابة الدفاعية للفريق. وبالتأكيد ديجو كوستا وسيسك فابريجاس ساعدا الفريق كثيرا.

- تجلس مع مورينيو لتناول العشاء. هل تعتقد أن هذا من الممكن أن يحدث بعد الاعتزال؟

الناس يعرفون ما أفكر به وليس من الضروري إضافة أي شيء.

أن أحب كرة القدم وأحب أن أتحدث عن كرة القدم. لكني أعرف أن وسائل الإعلام تهتم أكثر بما يدور حول كرة القدم من قصص. ولكني تركيزي على كرة القدم فقط.