ضبط مطلوب أمنى و30 هاربا من تنفيذ أحكام و260 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم، فى بيان أمنى لها عن قيامها بحملة أمنية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى والأمن العام والأمن الوطنى مدعومة بقوات الأمن المركزى بدائرة قسم شرطة ثانى العريش، وتم خلالها القبض على "ر.ص.ح"، وهو بحسب البيان، ضمن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن العناصر المتطرفة ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.

وأسفرت الحملة الأمنية أيضا بدائرة قسم شرطة ثانى العريش عن ضبط سيارة دوبل كابينة ملك "ف.ح.ع"، وقد تم العثور عليها داخل فيلا ملك للمذكور بمنطقة الزهور "والسيارة مطلوبة للقوات المسلحة".

كما ألقت قوات الأمن القبض على 30 محكوما عليهم وضبط 260 مخالفة مرورية، وتحرير 17 محضر تموين لتجار بمدينتى العريش وبئر العبد.