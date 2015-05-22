تدريب 25 سيدة من أهالى عشش محفوظ بالمنيا على أعمال الحياكة

أعلنت وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة المنيا عن الانتهاء من تدريب عدد 25 سيدة من أهالى عشش محفوظ حول أعمال الحياكة مثل كيفية صناعة الباترون، وذلك على مدار 24 يوما داخل مبنى التأهيل المهنى، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومجلس التدريب الصناعى وأكاديمية نقوش للتدريب الحرفى.

وأكد المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات أن السيدات اللاتى تلقين التدريب سيتم منحهن 25 ماكينة حياكة كمشروع متناهى الصغر فى مجال الحياكة للأسر المنتجة من أهالى المنطقة، بالإضافة إلى 25 شهادة مزاولة مهنة بأسماء المستفيدات.

وأشار إلى أن هذا التدريب تم تنظيمه وفقاً لبروتوكول التعاون بين وحدة تطوير العشوائيات ومؤسسة مصر الخير والخاص بخطة التدخلات الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة عشش محفوظ، التى تتضمن محور تدريب وتشغيل الشباب.