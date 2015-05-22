برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين بمحافظة الإسماعيلية

أقام قسم التدريب بديوان عام محافظة الإسماعيلية عدة برامج تدريبية؛ منها على سبيل المثل دورة لتأهيل صف ثان فى القيادات الإدارية، ودورة لشرح الأساليب التى تنبع لكشف المخالفات المالية والإدارية، ودورة الاتجاهات المعاصرة فى تعميق العلاقات الإنسانية فى المجتمع، ودورة فى كيفية إدارة الأزمات ودورات تدريبية على الحساب الآلى.

وأشار محمود، إلى أنه تم اختيار نخبة من العاملين بالجهاز الحكومى من المحافظة والمراكز والمدن والقرى ومديريات الخدمات، لحضور هذه الدورات، والتى تنفذ بديوان عام المحافظ.

وحاضر فى هذه الدورات عدد من أساتذة جامعة قناة السويس؛ منهم الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى، ود. طارق على محمود، ود. سلوى فراج ود. عمر محمد مصطفى، وكذلك بعض مديرى إدارات المحافظة، مثل إدارة التفتيش المالى والإدارى البوابة الإلكترونية، وإدارة الشئون القانونية، وكذلك بعض من مديرى الإدارات بالمديرية المالية بالمحافظة.