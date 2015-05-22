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كهربا يكشف - أسباب مشادته في مران إنبي .. ' الصرخة الغريبة! '

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كهربا يكشف - أسباب مشادته في مران إنبي .. ' الصرخة الغريبة! ' كهربا يكشف - أسباب مشادته في مران إنبي .. ' الصرخة الغريبة! '

كشف محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب إنبي أسباب الخلاف الذي شهده مران إنبي يوم الخميس وأدي لعقوبة كهربا.

إنبي قرر إيقاف كهربا وتجميد مستحقاته بعد ما بدر منه في مران الفريق يوم الخميس.

وفسر كهربا ما دار في المران قائلا: "كنت أتحدث مع زميل لي في الفريق وكنا في مزاح بسيط قبل أن يتدخل مدرب الفريق".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (كورة كل يوم) "حسين أمين مدرب الفريق تحدث معي بطريقة غريبة! وحاولت معرفة غضبه".

وأكمل حديثه قائلا: "ولكنه صرخ واستمر في الصراخ. وأنا لا أريد مشاكل أخرى ولذلك تركت التدريب ورحلت".

وأكد كهربا أنه يعاني من ظروف قاسية عائلية تجعله "متأثر نفسيا ولا أقدر على الظهور جيدا في المران".

وأوضح كهربا أنه طلب عدم خوض لقاء الفريق يوم السبت المقبل أمام سموحة نظرا للظروف التي يعاني منها.

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