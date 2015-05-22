كهربا يجيب.. عن الأفضل من عرضين الزمالك والأهلي

أكد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي إنبي أنه يفضل "الاحتراف في الخارج" كخيار أول له مع نهاية الموسم.

كهربا عاد من رحلة احتراف في سويسرا من بوابة لوزرين إلى إنبي مع أنظار الأهلي والزمالك للتعاقد معه.

وقال كهربا عن مفاوضات الأهلي والزمالك: "مع أهدف إليه في الوقت الحالي هو إنبي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (ورة كل يوم) "أركز فقط مع إنبي في الوقت الحالي وحتى نهاية الموسم".

ونفى كهربا كل الأنباء التي خرجت وأشارت إنه وقع بالفعل للزمالك. قائلا: "لم أوقع لأي نادي".

وعن الاختيار بين الانضمام إلى الأهلي والزمالك. قال كهربا: "الخيار الأول والأفضل لي هو الاحتراف وهو ما أهدف إليه".

وأتم" حتى الآن ليس لدي أي عروض من الخارج. ولكن في حالة الحصول على عرض سيكون هو الأولوية".