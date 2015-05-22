أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كهربا يجيب.. عن الأفضل من عرضين الزمالك والأهلي

Google+ Print
كهربا يجيب.. عن الأفضل من عرضين الزمالك والأهلي كهربا يجيب.. عن الأفضل من عرضين الزمالك والأهلي

أكد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي إنبي أنه يفضل "الاحتراف في الخارج" كخيار أول له مع نهاية الموسم.

كهربا عاد من رحلة احتراف في سويسرا من بوابة لوزرين إلى إنبي مع أنظار الأهلي والزمالك للتعاقد معه.

وقال كهربا عن مفاوضات الأهلي والزمالك: "مع أهدف إليه في الوقت الحالي هو إنبي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (ورة كل يوم) "أركز فقط مع إنبي في الوقت الحالي وحتى نهاية الموسم".

ونفى كهربا كل الأنباء التي خرجت وأشارت إنه وقع بالفعل للزمالك. قائلا: "لم أوقع لأي نادي".

وعن الاختيار بين الانضمام إلى الأهلي والزمالك. قال كهربا: "الخيار الأول والأفضل لي هو الاحتراف وهو ما أهدف إليه".

وأتم" حتى الآن ليس لدي أي عروض من الخارج. ولكن في حالة الحصول على عرض سيكون هو الأولوية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع