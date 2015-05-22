وفد "جامعة تاكسيجى" الأمريكية ينهى زيارته لجامعة القناة الأحد

ينهى وفد "جامعة تاكسيجى" الأمريكية زيارته لجامعة قناة السويس بعد غد الأحد، ويزور الوفد خلال جولاته الأخيرة عددا من شركات الدواجن بالإسماعيلية مثل شركة أطياب للحوم والدواجن، كما يزور الوفد مصنع منتجات الأدوية البيطرية وينهى الوفد زيارته برحلة ترفيهية لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وقد وقّع الوفد مع كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس اتفاقية تعاون مشترك فى مجال الأبحاث والدراسات بحيث يمكن لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا الدراسة بـ"جامعة تاكسيجى" الأمريكية، والتى تأتى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى.

وقال الدكتور إبراهيم فارس: إن الوفد أبدى إعجابه بتلك الزيارة الأخيرة لجامعة قناة السويس وكلية الطب البيطرى، خاصة وأن الاتفاقية الموقعة توسع دائرة التعاون بين الجامعتين ويستفيد منها الطلاب المصريون لدرجة كبيرة، حيث تنص الاتفاقية على التعاون المشترك فى مجال إجراء البحوث ذات الكفاءة العالية، وأن التعاون يشمل تبادل لأعضاء هيئة التدريس وكتابة مشاريع بحثية مشتركة وتطوير المقررات الدراسية.