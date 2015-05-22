للحوامل: احذرى سكر الحمل يعرضك للولادة المبكرة وارتفاع الضغط

سكر الحمل

كثير من النساء يكن عرضة للإصابة بمرض السكر أثناء الحمل أو يعانين منه قبل قرار الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة ببعض المضاعفات والأضرار الصحية للام والجنين.

قال الدكتور هشام جودة استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، إن هناك نوعان من السكر تصاب به المرأة السكر ما قبل الحمل وسكر الحمل وتصاب الحامل بسكر الحمل نتيجة التغيرات الفسولوجية والتى يترتب عليها إفراز هرمونات كلهيومين hpl،ep،prl، cortisol مما يزيد احتياج الجسم للأنسولين خاصة بعد الشهر الرابع من الحمل بعض خلق المشيمة.

نتائج إصابة المرأة بالسكر الحمل

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>ويتابع د. جودة قائلا: "20% من النساء اللاتى يصبن بسكر الحمل تزيد كمية السائل الأمينوسى لديهن مما قد يؤدى للولادة المبكروكذلك النتائج الأخرى وأهمها":

1)يزيد من فرص الإصابة بارتفاع الضغط الدم وتسمم الحمل.

3) يجعل الحامل أكثر عرضة للتورم.

4) وجود التهابات مجرى البول والمهبل.

5) انفجار جيب المياه فى الحالات المتقدمة.

6)أكثر عرضة للإجهاض المتكرر.

7)أكثر عرضة لأمراض الأعصاب.

وأشار د. جودة قائلا: "عادة يؤدى سكر الحمل لحدوث بعض الأضرار بالجنين وأهمها":

>1) يساهم فى زيادة حدوث تشوهات خلقية للجنين مثل تشوهات القلب والجهاز العصبى بنسبة 7% فى حالة الأمهات التى تعانى من السكرى قبل الحمل.

>2) كبر حجم الجنين.

لذلك ينصح د. جودة قائلا يجب على النساء اللاتى تعانين من الإصابة بسكر الحمل قبل قرار الولادة بضرورة الذهاب لاستشارة الطبيب المعالج لإمكانية الحمل أم لا كما لا يجب أن تأخذ قرار الحمل إلا بعد ضبط نسبة السكرى بالجسم قبل الحمل لتفادى تعرضها لبعض المشاكل الصحية".