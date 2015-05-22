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مجمع التمور بالوادى الجديد يستعد لشهر رمضان بطرح كميات إضافية

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مجمع التمور بالوادى الجديد يستعد لشهر رمضان بطرح كميات إضافية مجمع التمور بالوادى الجديد يستعد لشهر رمضان بطرح كميات إضافية
أنهى المجمع الرئيسى للتمور والتابع لديوان عام محافظة الوادى الجديد، استعداده لقدوم شهر رمضان المعظم بطرح كميات إضافية من التمور الفاخرة، والتى تمتاز بها المحافظة، حيث جهز قائمة مخفضة على كل منتجات المجمع من تمور ودبس البلح، وانتهى أيضًا من تجهيز 250 طنًا من التمور المغلفة لصالح جمعية الأورمان الخيرية، لتوزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أمس الخميس، أنه وافق على إعفاء خروج البلح الخام من الرسوم المحلية المقررة، وذلك تحقيقًا لمطالب منتجى ومصدرى البلح بالمحافظة، بما يدعم حركة البيع والتسويق للمنتج الاستراتيجى لأهالى الوادى الجديد، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان باعتباره الموسم الرئيسى لتسويق التمور.

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مصر 365

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