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أسباب تعرض طفلك للإغماء.. أهمها النشاط الزائد للعصب الحائر

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أسباب تعرض طفلك للإغماء.. أهمها النشاط الزائد للعصب الحائر أسباب تعرض طفلك للإغماء.. أهمها النشاط الزائد للعصب الحائر
قد يتعرض الكثير من الأطفال إلى الإغماء والذى قد تتعدد أسبابه منها نتيجة لخلل فى كهربة المخ أو خلل فى العصب الحائر.

ويقول الدكتور رفيق شوقى عطا الله، استشارى طب الأطفال، إن هناك أسبابًا عديدة للإغماء لدى الأطفال، حيث إن 50 %من الأطفال يتعرضون للإغماء فى حياتهم، ومن الأسباب المعروفة لهذه الحالة هو خلل فى كهرباء المخ والمعروف بالصرع، وهذا الخلل قد يؤدى إلى الإغماء أو التشنجات، لافتًا إلى أن من الأسباب الأخرى ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر فى الدم أو خلل فى ضربات القلب، قد تؤدى لعدم وصول الدم للمخ وبالتالى إغماء الطفل.

ويتابع أن هناك بعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية مثل الالتهاب السحائى والذى يكون مصحوبًا بالقيء وارتفاع فى درجة الحرارة، أما من الأسباب التى تؤدى للإغماء ولا ينتبه لها الكثيرون، وجود نشاط زائد للعصب المبهم أو الحائر وهو العصب رقم 10 الذى يصدر من المخ وهذا العصب العاشر أو المبهم منبعه المخ ويغذى أجزاء كثيرة من الجسم كالقلب والأوعية الدموية والأمعاء والقولون والجلد، والاستثارة المفاجئة لهذا العصب قد تؤدى إلى انخفاض شديد فى ضربات القلب واتساع قطر الأوعية الدموية فى الجسم بأكمله، هذا يؤدى إلى انخفاض فى ضغط الدم بالتالى إلى عدم تغذية المخ بالدم ثم الإغماء.

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مصر 365