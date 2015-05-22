أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدا.. دعوى تعويض لإيمان البحر درويش ضد نصر محروس

Google+ Print
غدا.. دعوى تعويض لإيمان البحر درويش ضد نصر محروس غدا.. دعوى تعويض لإيمان البحر درويش ضد نصر محروس
تستأنف، غدا السبت، الدائرة التاسعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه مقامة من الفنان إيمان البحر درويش ضد المنتج نصر محروس.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم وعضوية المستشارين خالد محمد أبو الليل وخالد عبد المنعم الشريف ومحمد تيمور وأمانة سر عبد الرحمن محمد.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد أقام دعوى تعويض ضد المنتج نصر محروس لقيام شركة نصر محروس بتوزيع ألبوم "أذن يا بلال" بدون إذن كتابى منه.

يذكر أن إيمان البحر درويش قد حصل على حكم قضائى ضد نصر محروس من محكمة الجنح، وقضى بتغريمه 10 آلاف جنيه فى ذات الموضوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365