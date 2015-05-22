غدا.. دعوى تعويض لإيمان البحر درويش ضد نصر محروس

تستأنف، غدا السبت، الدائرة التاسعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه مقامة من الفنان إيمان البحر درويش ضد المنتج نصر محروس.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم وعضوية المستشارين خالد محمد أبو الليل وخالد عبد المنعم الشريف ومحمد تيمور وأمانة سر عبد الرحمن محمد.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد أقام دعوى تعويض ضد المنتج نصر محروس لقيام شركة نصر محروس بتوزيع ألبوم "أذن يا بلال" بدون إذن كتابى منه.

يذكر أن إيمان البحر درويش قد حصل على حكم قضائى ضد نصر محروس من محكمة الجنح، وقضى بتغريمه 10 آلاف جنيه فى ذات الموضوع.