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احذر .. الاكتئاب يعرضك للإصابة بالشلل الرعاش

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احذر .. الاكتئاب يعرضك للإصابة بالشلل الرعاش احذر .. الاكتئاب يعرضك للإصابة بالشلل الرعاش
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون، ونشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل مع الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون "الشلل الرعاش".

ووجدت الدراسة السويدية أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الشلل الرعاش خلال السنة الأولى من الاكتئاب.

وأثبت مؤلف الدراسة بيتر نوردستروم، أستاذ ورئيس الأطباء فى قسم طب المجتمع وإعادة التأهيل فى جامعة أوميا فى السويد، عبر الدراسة التى شملت 140000 شخص، أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لمدة 15-25 عاماً، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالشلل الرعاش بنسبة تصل إلى 50%.

ويؤثر الاكتئاب الشديد على ما يقرب من 7 فى المئة من الأمريكيين فوق سن 18 عامًا، وفقا للمعهد القومى الأمريكى للصحة العقلية، وتضمن أعراض الاكتئاب أو اضطراب المزاج مثل الحزن لفترات طويلة، واللامبالاة، وتغيرات فى الشهية، ومشاكل النوم والتهيج.

كما أن حوالى مليون شخص فى الولايات المتحدة يعانون من مرض باركنسون، و50000 إلى 60000 شخص آخر يتم تشخيصهم باضطراب الأعصاب فى كل عام، وفقا للمؤسسة الوطنية لباركنسون، وتشمل أعراض هذا المرض: الهز، ورعاش، وبطء الحركة، وصلابة وصعوبة فى التوازن.

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مصر 365