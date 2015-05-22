القاضي يطرد زينة من جلسة المحكمة

قام رئيس محكمة الأسرة صباح اليوم، أثناء الجلسة المنعقدة سرياً ضمن جلسات قضية إثبات النسب التي أقامتها زينة على أحمد عز، بطرد زينة من قاعة المحكمة.

وجاء قرار القاضي هذا، بعد مقاطعتها محامي دفاع عز أكثر من مرة، خصوصاً عندما طلب من المحكمة ملف الولادة، وتتبع لمكالمات عز وزينة، فلم تكترث زينة لإنذارات القاضي بطردها خارج القاعة، واستمرت في المقاطعة، ما دفعه إلى أخذ قرار طردها خارجاً.

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