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بالصور.. "داعش" ينتقد قمة "كامب ديفيد" ويتبنى "هجوم تكساس" بأمريكا

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أصدر تنظيم داعش الإرهابى، عدداً جديداً من مجلته التى تصدر باللغة الإنجليزية "دابق"، وانتقد من خلالها اجتماع قادة دول الخليج بالرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال قمة "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشن التنظيم هجوماً حاداً على تنظيمى القاعدة وطالبان وعناصرهما ووصفهم بالكفار، كذلك شن هجوم على الفصائل المقاتلة فى سوريا، مثل الجيش الحر وجبهة النصرة وغيرها، ووصفهم بالمرتدين.

كما أشارت المجلة إلى انضمام شخصين توأم من ألمانيا للتنظيم فى سوريا والعراق، وقاما بتنفيذ عملية انتحارية فى سوريا تسببت فى قتل العديد من العناصر التابعة لجيش بشار الأسد.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابى من خلال المجلة، الهجوم الذى استهدف مركزًا للمعارض فى ولاية تكساس الأمريكية، كان يستضيف مسابقة فنية تضمنت رسومًا كاريكاتيرية للنبى محمد "ص" بداية الشهر الجارى.

وأعلن التنظيم، أن اثنين من عناصره فى الولايات المتحدة هما "سيمبسون" و"نادر الصوفى" نفذا الهجوم الذى أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة الأمريكية فى ولاية تكساس.

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