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استجابة لما نشر باليوم السابع.. نقل رئيس حى شرق شبرا لانتشار القمامة

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استجابة لما نشر باليوم السابع.. نقل رئيس حى شرق شبرا لانتشار القمامة استجابة لما نشر باليوم السابع.. نقل رئيس حى شرق شبرا لانتشار القمامة
فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان: القمامة تحاصر أهالى شبرا الخيمة.. مواطنون يروون لـ"اليوم السابع" مآسيهم مع سوء الأحوال فى الشوارع.. وطالب جامعى: "بنها بالبمبى هايصة وشبرا بالزبالة لايصة"، أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، قراراً بتعيين بكر عبد المنعم رئيسًا لحى شرق شبرا الخيمة، ونقل المحاسب عبد الرحمن مقلد مكانه كرئيس للوحدة المحلية بالخصوص، كما تم نقل اللواء طارق زايد رئيس مدينة القناطر الخيرية، للعمل رئيسًا لمدينة قليوب.

صرح بذلك اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام، مشيراً فى تصريحات خاصة، إلى استمرار المتابعة الجادة لأداء كل القيادات فى الوحدات المحلية مع التقييم الشامل لأدائهم، خاصة فيما يتعلق بحل مشاكل الجماهير.

وكان "اليوم السابع" رصد معاناة المواطنين لتردى كل الخدمات والأوضاع بمدينة شبرا الخيمة، من تلوث مياه الشرب والعشوائية التى تنتشر بالطرق مع إغلاق الشوارع والميادين، وزحف تلال القمامة فى أرجاء المدينة، وأصبح شعار أهالى مدينة شبرا الخيمة "الزبالة تعيش فينا".

- بالصور.. القمامة تحاصر أهالى شبرا الخيمة.. مواطنون يروون لـ"اليوم السابع" مآسيهم مع سوء الأحوال فى الشوارع.. وطالب جامعى: "بنها بالبمبى هايصة وشبرا بالزبالة لايصة"

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