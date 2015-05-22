أمن قنا يُقيم كمينًا بالطريق الغربى لتأمين مداخل ومخارج المدينة

أقام قطاع أمن الشمال التابع لمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى نقطة تمركز "كمين"، لحماية مدخل نجع حمادى من الناحية الغربية المؤدى لدير الأنبا بضابا، حيث قام العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى بالتنسيق مع اللواء هشام عبد الجواد، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، بمراجعة خطة تأمين المدينة وتدعيمها بعد حالة اختطاف الطفل أنطونيوس هانى زكى، والذى اتخذ الخاطفون من الناحية الغربية طريقاً لإخفائه لمدة 17 يوماً ونجاح قوات الأمن فى إعادته.

وقال اللواء هشام عبد الجواد نائب مدير الأمن، أن نقطة التمركز فى هذه المنطقة تعد من أهم مناطق تأمين المدينة لانفتاحها على العديد من الطرق الفرعية التى يحاول الخارجين على القانون استغلالها، مؤكداً أن إنشاء الكمين الجديد سد جميع المداخل فى هذه المنطقة التى يوجد بها دير الأنبا بضابا ومصنع الألمونيوم، لافتاً إلى أن الكمين الجديد يساعد على منع دخول وخروج العناصر الإجرامية من الطريق الخلفى.

من جانبه أكد العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، أن قوات الأمن اتخذت إجراءات سريعة عقب واقعة خطف طفل نجع حمادى وإعادته، والقبض على المتهمين، وأقامت كمينًا ثابتًا بالطريق الغربى لمدينة نجع حمادى، مشيراً إلى أن عمل التمركز الجديد يعتمد منع الجريمة تماما وتأمين المنطقة بشكل كامل، لافتًا إلى أن مهمة الأمن ليس فقط كشف الجريمة، وإنما العمل على عدم تكرارها مرة أخرى مع وصول إحساس بالأمان للمواطنين بصفه دائمة.