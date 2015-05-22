القبض على وكيل مكتب بريد مفصول لاتجارة بالطوابع المزورة بسوهاج

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم من إلقاء القبض على وكيل مكتب بريد مفصول بدائرة قسم طهطا لقيامه بالاتجار بالطوابع المقلدة بقصد التربح.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام وكيل مكتب بريد مفصول يقيم بدائرة قسم طهطا لحيازته طوابع بريد مقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد محمود حسنى الشريف وكيل القسم بالتعاون مع الرائد محمد مجلى رئيس مباحث قسم طهطا، أسفرت الجهود عن ضبط "صموائيل.ص.ج" 33 عاما وكيل مكتب بريد ساحل طهطا سابقاً ويقيم بناحية ساحل طهطا دائرة القسم والسابق اتهامه فى 4 قضايا ترويج طوابع بريدية مقلدة واختلاس، والاتجار فى طوابع البريد والدمغات المقلدة الخاصة بالبريد، بالمخالفة للقانون بالقرب من مكتب بريد ساحل طهطا دائرة القسم، وحيازته "ختمين" منسوبين لمكتب بريد طهطا الفرعى ودفتر طلب صرف السلفة المستديم استمارة 62 مكرر ع . ج خاص بالبريد، ونموذج صحيفة حالة جنائية خالى من البيانات، ومبلغ مالى قدره ثلاثمائة جنيه.

وبمواجهة المتهم قرر أنه يعمل موظف بمكتب بريد طهطا وادعى أنه بإجازة مرضية منذ 2009 وأن الختمين المضبوطين عهدته لم يقم بتسليمهما لمكتب البريد، وأن المبلغ المالى هو حصيلة بيع الطوابع الأميرية المقلدة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1126 إدارى قسم طهطا لسنة 2015، وجارى العرض على النيابه العامة.