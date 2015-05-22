غدا أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى متهم بجلب 8 ملايين قرص مخدر من ليبيا

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 9 برئاسة المستشار جمال القيسونى غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى مكون من 6 متهمين، على خلفية اتهامهم فى قضية جلب أقراص مخدرة وطلقات خرطوش عبر الحدود الغربية للبلاد، والتى تحمل رقم 10114 لسنة 2014 جنح عين شمس.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد نجحت فى تتبع وضبط عناصر أكبر التشكيلات العصابية المتخصصة فى جلب، وتهريب وترويج الأقراص المخدرة، وبحوزتهم 8 ملايين قرص مخدر، وبندقية خرطوش، و2850 طلقة خرطوش، وخمس سيارات تستخدم فى عمليات النقل والترويج.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عناصر تشكيل عصابى، بالتخطيط لتهريب وجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر الحدود الغربية للبلاد، وتخزينها بمخازن خاصة بعددٍ من المحافظات وترويجها لحسابهم.

وقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصدهم والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية والقبض عليهم، وهم كل من المدعو "محمد.س.ع.ج.ا"، وشهرته "عصام السعداوى" مواليد 1972 عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، وسبق اتهامه فى العديد من قضايا "جرائم النفس، سلاح، حيازة متفجرات، قتل"، والمدعو "نبيل.س.ع.ج.ا" مواليد 1977، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، سبق ضبطه واتهامه فى قضايا جرائم النفس، والمدعو "إبراهيم.ع.م.ع" مواليد 1969 صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، وكذلك المدعو "السيد ع م ع" مواليد 1964، صاحب شركة استيراد وتصدير شقيق الثالث، ومقيم بذات العقار سكن الثالث، والمدعو "إسماعيل م ح ا" مواليد 1975 صاحب مكتب شحن وتفريغ، ومقيم بحى المناح بمحافظة بورسعيد مسجل شقى خطر فرض سيطرة، وسبق ضبطه واتهامه فى 20 قضية متنوعة "جرائم النفس، إتلاف، حريق عمد، سرقات، اعتداء على موظف، سلاح، تهريب بضائع"، والمدعو "سعيد م م ا"، مواليد 1966 صاحب مراكب، ومقيم بمحافظة مطروح.