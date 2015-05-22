نائب رئيس جامعة طنطا يطالب بتغيير النظرة المجتمعية للمريض النفسى

أكد الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أهمية المؤتمرات العلمية فى تطوير حركة البحث العلمى وتحديث المنظومة الطبية والصحية، وخاصة تلك المؤتمرات التى تنظمها الأقسام المختلفة بكلية الطب.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، تحت عنوان "التصلب المتعدد".

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أن هذا المرض يصيب الجهاز العصبى والمخ بالالتهابات، ويؤثر على العصب البصرى.

وقد عقد المؤتمر بحضور الدكتور محسن مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، والدكتور حسن نصار أستاذ ورئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، والدكتور ساهر هاشم رئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، والدكتور فاروق طلعت أمين عام الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، والدكتور سيد تاج الدين والدكتور وائل فاضل مقررا المؤتمر.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إلى أن التنافس والصراع والإجهاد وحب السيطرة والكسب واللا طمأنينة والخوف من المستقبل وضعف الوازع الدينى وانهيار القيم والمثل الأخلاقية التى يتعرض لها الإنسان فى عصرنا الحديث جعلته أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية والعصبية، مما يعظم من حجم المسئولية الملقاة على كلية الطب وقسم الأمراض النفسية والعصبية فى التصدى لهذه الأمراض والتعريف بها، ونشر الوعى المجتمعى لتغيير النظرة الخاطئة التى سادت فى مجتمعنا باعتبار المرض النفسى عيب يخجل المريض أو ذويه من اللجوء إلى الطبيب النفسى للاستشارة والعلاج والمداواة من أعراضه.

يذكر أن جلسات المؤتمر وورش العمل به ستناقش أكثر من 8 أبحاث فى العلاج والوقاية والجديد فى طرق التشخيص والعلاج لهذا المرض، الذى يصيب الجهاز العصبى والمخ بالالتهابات، ويؤثر على العصب البصرى بمعرفة الأساتذة المتخصصين فى الأمراض العصبية والنفسية بكل من جامعات القاهرة والمنوفية والزقازيق وطنطا وعين شمس.