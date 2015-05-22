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اليوم.. وزير الرى يتفقد محطة مياه إسنا وعددًا من قرى ترعة الرمادى

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اليوم.. وزير الرى يتفقد محطة مياه إسنا وعددًا من قرى ترعة الرمادى اليوم.. وزير الرى يتفقد محطة مياه إسنا وعددًا من قرى ترعة الرمادى
يتفقد وزير الرى الدكتور حسام مغازى، اليوم الجمعة، بصحبة الدكتور محمد بدر محافظة الأقصر، مدينة إسنا جنوب المحافظة، للوقوف على أوضاع الرى ومحطة المياه بهاويس إسنا، وكذلك يتفقد ترعة الرمادى التى قيل إن ارتفاع منسوبها تسبب فى ظهور البرك بالقرى المجاورة، وهو ما أكد الوزير عدم صحته.

كما يتفقد وزير الرى عددًا من قرى مركز إسنا، للوقوف على الوضع الداخلى بتلك القرى وسكانها.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمجلس قروى النمسا فى مدينة إسنا جنوب الأقصر حتى الآن، بردم مساحة 4000 متر من البرك والمستنقعات بقريتى العضايمة والنمسا.

ونجحت الحملات فى الانتهاء من ردم وتطهير 4000 متر من مساحة البرك والمستنقعات، منها 200 متر من البرك بقرية النمسا و3000 متر بقرية العضايمة أمام منزل أحد المواطنين و800 متر بقرية العضايمة، عبارة عن برك ومستنقعات موزعة على مناطق مختلفة بالقرية، وجارِ استمرار العمل حتى يتم انتهاء العمل بردم جميع تلك البرك.

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مصر 365