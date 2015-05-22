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نقيب الصيادين: نجاح مساعى الخارجية فى الإفراج عن الصياد المختفى بليبيا

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نقيب الصيادين: نجاح مساعى الخارجية فى الإفراج عن الصياد المختفى بليبيا نقيب الصيادين: نجاح مساعى الخارجية فى الإفراج عن الصياد المختفى بليبيا
أكد أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، أمس الخميس، أن وليد محمد محمد عبد الفتاح عرفة الصياد الذى كان مختفيا بليبيا منذ 20 يوماً عاد لقريته برج مغيزل، مشيراً إلى أن مساعى وزارة الخارجية المصرية وهيئة الثروة السمكية ونقابة الصيادين المصرية نجحت فى إعادته إلى قريته برج مغيزل بمركز مطوبس .

وأضاف نصار أن وليد محمد محمد عبد الفتاح عرفة، اختفى منذ 20 يوماً ولم يستدل عليه، بعد أن انقطع الاتصال بينه وبين ذويه فى قرية برج مغيزل، وتمكنت جهود الخارجية والثروة السمكية فى العثور على الصياد فى أحد السجون بمدينة مصراته، وتم الإفراج عنه وعودته إلى أرض الوطن بعد أن توجه إلى تونس ضمن قافلة تضم 192 مصرياً، وتم نقلهم بالتنسيق مع السفارة المصرية بتونس إلى .

وأشار نصار إلى أن أهالى برج مغيزل يثنون على الخارجية المصرية وهيئة الثروة السمكية، وعلى الدكتور أسامة عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، لاهتمامهم بالصيادين.

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مصر 365

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