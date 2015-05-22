حرب شوارع بين المقاومة والانقلابيين في تعز

قصفت طائرات التحالف ظهر امس مواقع لقوات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مدينة تعز بشكل عنيف.

واستهدف الطيران بعدة صواريخ متنزه زايد بجبل صبر بالإضافة الي قلعة القاهرة التي يسيطر عليها الحوثيون ويتخذونها مركزاً رئيسياً لهم لقيادة حربهم على المحافظة واستهداف الاحياء السكنية.

ويتزامن ذلك مع اشتباكات وحرب شوارع بين المقاومة الشعبية وميليشات صالح والحوثي في احياء المرور وحوض الاشرف بالإضافة الي النقطة الرابعة بجوار ادارة الامن. وذكرت مصادر محلية ل"الرياض" ان رجال المقاومة الشعبية هاجموا إدارة الأمن والنقطة الرابعة في تقاطع شارعي 26 والجمهوري بوسط المدينة. واشارت المصادر الى موقع إدارة الأمن والنقطة الرابعة تعتبر من أبرز المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بحي الجمهوري. كما قصفت الميليشيات الحوثية صباح امس، بالدبابات والمدفعية وبشكل عشوائي منازل المواطنين بمنطقة حوض الأشرف. وذكرت مصادر في المقاومة ان دبابات تابعة للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح من مقر حزب المؤتمر الشعبي العام بحي 26 متوجهة إلى حي الجمهوري الذي تسيطر عليه المقاومة.

وكانت القوات التابعة للحوثي وصالح شنت قصفا طال بعض الاحياء منها حي الروضة، مستهدفة بأربع قذائف منزل الشيخ حمود المخلافي رئيس المقاومة الشعبية في تعز ما اسفر عن مقتل شخص واصابة آخرين.

وقال رئيس المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، إن جرائم المليشيا الانقلابية المستمرة، التي تستهدف الأحياء السكنية، هو دليل هزيمة وإشارة واضحة لحجم الخسائر التي يتكبدونها يوميا من قبل أبطال المقاومة الشعبية ومن ورائهم أبناء تعز الصامدين في وجه إجرام المعتدين على المدينة.

وأوضح المخلافي في تعليقه على استهداف المليشيا الانقلابية لمنزله بحي الروضة، عصر الأربعاء، بعددٍ من القذائف التي أدت إلى مقتل أحد رجال المقاومة وجرح اثنين آخرين، انه من الطبيعي ان يستهدف منزله وغالبية الأحياء السكنية في ظل الخسائر التي تتكبدها المليشيا يومياً بالأرواح والعتاد العسكري وفقدان السيطرة على ما تبقى من مناطق. وقال رئيس تنسيقي المقاومة الشعبية بتعز ان استهداف الأحياء السكنية الذي يؤدي الى مقتل وإصابة العشرات من أبناء تعز، غالبيتهم من النساء والأطفال والمدنيين هو مؤشر انهزام للمليشيا المهووسة بالقتل والتدمير. وأضاف المخلافي: وما منزلي إلا واحد من عشرات ومئات المنازل في مدينة تعز وقرى جبل صبر التي تتعرض للقصف والاعتداء بمختلف أنواع السلاح باستمرار، وذلك لن يثنينا وكل أبناء تعز عن الاستمرار في الدفاع عن مدينتنا الأبية وتحرير ما تبقى منها تحت سيطرت المليشيا وهو قليل جداً.

كما جددت طائرات التحالف غاراتها الجوية على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوبي اليمن. وذكرت مصادر محلية بأن أكثر من خمس غارات استهدفت القاعدة، صباح امس، بعد أن كانت الطائرات استهدفتها قبل يومين.

ويأتي تجدد القصف على القاعدة بعد قصف الحوثيون بصواريخ كاتيوشا من من القاعدة مستهدفين أحياء سكنية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوبي اليمن، الاربعاء. وسيطر الحوثيون والمسلحون الموالون للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على القاعدة نهاية مارس الماضي. وتعد قاعدة العند الجوية من أكبر القواعد في البلاد، بالقرب من محافظة عدن (60 كيلومتراً إلى الشمال).

الى ذلك تقدم رجال المقاومة الشعبة والجيش الموالي للشرعية في محافظة الجوف شمالي اليمن، في المواجهات الدائرة مع جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح خلال اليومين الفائتين. وقالت مصادر محلية ل"الرياض" إنه تم السيطرة على أغلب منطقة اليتمة التابعة لمديرية خب والشعف. وأضافت المصادر: لم يتبق في المديرية سوى موقع واحد لا يزال تحت سيطرة الحوثيين وهو موقع (الأجاشر)، وتجري استعدادات قبلية واسعة لإسقاطه. وموقع الأجاشر، هو الموقع الوحيد الذي يفصل بين محافظة الجوف وبين محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين المسلحة.

وقصفت طائرات التحالف في وقت مبكر من صباح امس جبل حبش الذي يتمركز فيه الحوثيون، ويقع في مديرية البقع بمحافظة صعدة. وقالت مصادر محلية إن الغارات أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ها فيما شهدت مناطق متفرقة من محافظة صعدة غارات مكثفة لطيران التحالف مستهدفة مواقع للمتمردين الحوثيين. وقالت مصادر محلية في صعدة ل"الرياض" ان الطيران شن غارات على مديرية رازح الحدودية منذ منتص الليل، بالاضافة الى منطقة شعارة والقد والحجلة. كما شن الطيران امس سلسل غارات استهدفت معسكر اللواء 26 حرس جمهوري في منطقة السوادية في محافظة البيضاء وسط البلاد.