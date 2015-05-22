خادم الحرمين افتتح مشروعات طبية للحرس الوطني.. ووصل إلى جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جدة امس، وكان -حفظه الله- غادر الرياض في وقت سابق امس، بعد ان افتتح عدداً من المشروعات الطبية في وزارة الحرس الوطني، شملت مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، والمختبر المركزي.

وقص الملك المفدى شريط افتتاح المشروعات الطبية، وشاهد مجسماً للمشروعات الطبية، وأزاح الستار عن اللوحات التذكارية. ثم تجول في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال والتقى الأطفال المنومين مطمئناً على صحتهم والرعاية الطبية المقدمة لهم. كما اطلع على قسم الطوارئ والتقى الاستشاريين. ثم توجه إلى مبنى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة.

متعب بن عبدالله: سلمان الحزم والعزم والوفاء يقود المسيرة المباركة لرفعة الوطن وتقدمه ونمائه

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، كلمة عد فيها رعاية خادم الحرمين لافتتاح المشروعات الطبية الجديدة، امتداداً لاهتمامه بصحة المواطن.

وقال سموه: "قبل ما يربو على نصف قرن كان هذا المكان صحراء قاحلة، لكن أخاكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- رأى أن هذه الصحراء ستشهد ارتباطاً وعلاقة ثنائية فريدة بين المكان والإنسان، وها نحن نرى هذه الصحراء وقد تحولت إلى قوات عسكرية متكاملة ومدن طبية ومستشفيات وجامعة ومدن سكنية وكليات، وها أنتم يا سيدي تكملون المسيرة المباركة التي يقودها سلمان الحزم والعزم والوفاء والعمل المخلص لرفعة الوطن وتقدمه ونمائه.

وأستأذن سموه خادم الحرمين بإطلاق اسمه على هذا المشروع ليصبح "مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي للحرس الوطني بالطائف".

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات. ثم دشن المشروعات الطبية، كما استلم هدية عبارة عن مجسم للمشروعات.