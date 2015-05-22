حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/5/22

العند من أهم صفاتهم، أما عن حظهم اليوم تقول ماجى فرح: "سيستقبلون أخبار جيدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك مشكلة كبيرة.
>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>بعض المشاكل ستواجههم لكن سيكون هناك بعض الأخبار التى تسعدهم ويرفع هذا الهم.
على مستوى الحياة العاطفية
>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك مشكلة كبيرة.
على مستوى العلاقات العامة
>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.