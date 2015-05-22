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حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/5/22

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حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/5/22 حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/5/22
العند من أهم صفاتهم، أما عن حظهم اليوم تقول ماجى فرح: "سيستقبلون أخبار جيدة.

توقع ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية
>بعض المشاكل ستواجههم لكن سيكون هناك بعض الأخبار التى تسعدهم ويرفع هذا الهم.

على مستوى الحياة العاطفية


>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك مشكلة كبيرة.

على مستوى العلاقات العامة


>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

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مصر 365

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