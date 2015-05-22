حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/22

أبناء هذا البرج يتسمون بالعقل وتحديد الأهداف ومحاولة إصابتها وإن لم يحدث ذلك، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيرصدون النجاحات وستكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة". توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>على الرغم من المشاكل التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة سيستطيعون تغيير واقعهم وسيحالفهم الحظ لتحقيق أهدافهم على مستوى حياتهم العملية. توقعات ماجى لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

شبكةعيونالإخبارية

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