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حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/5/22

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حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/5/22 حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/5/22
حب الذات من أهم صفات أبناء هذا البرج، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية
>سينجون من أى مشاكل قد يتعرضون لها فى هذا اليوم، لذلك يجب الابتعاد عن العصبية وتأنى الأمور.

توقعات فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية
>سيزين الحب يومكم وسيكون عاملاً ودافع كبير لكم نحو التألق فى كل شئون حياتكم.

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مصر 365

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