حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/5/22

حب الذات من أهم صفات أبناء هذا البرج، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية
توقعات فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية
توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية
>سينجون من أى مشاكل قد يتعرضون لها فى هذا اليوم، لذلك يجب الابتعاد عن العصبية وتأنى الأمور.
توقعات فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية
>سيزين الحب يومكم وسيكون عاملاً ودافع كبير لكم نحو التألق فى كل شئون حياتكم.