حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/5/22

كتمان الأسرار من أهم صفات هذا البرج وعن حظهم اليوم تقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدعى التفاؤل".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

>تقول "ماجى": يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائمًا فى تحقيق نجاحاتها، لكن هذا اليوم سيكون مغايرًا نوعًا ما سيبذلون قصارى جهدهم للوصول على ما يريدون وبالفعل سيستطيعون ذلك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات.