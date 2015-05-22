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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/22

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حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/22 حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/22
الانطوائية والبعد عن المجتمع أهم ما يميز أبناء هذا البرج تقول عبير فؤاد عن حظهم ليوم الجمعة اليوم هو يوم حظهم ستتحقق لهم معظم أمانيهم.

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية
>ستتجدد علاقاتهم التى فقدوها من فترات وسيستطيعون بناء علاقات اجتماعية ناجحة فى حياتهم القادمة بداية من هذا اليوم.


>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل.

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مصر 365

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