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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/5/22

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/5/22 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/5/22
عدم القدرة على الاختيار بين الأشياء يعانى منها أبناء هذا البرج فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد الاستقرار سيكون مصيرنا خلال هذه الفترة، لذلك يجب أن نتحلى بالصبر والتأنى عند اتخاذ القرارات.

على مستوى العمل والمال


>سيبذلون من الجهد والطاقة ما يؤهلهم لتخطى مشاكلهم ويستطيعون التحكم فى ترددهم ومن ثم سيحققون النجاح المنتظر.

على مستوى الصحة


>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقيء لكنهم سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.

على مستوى العلاقات العامة


>ستعود بعض علاقاتهم التى خسروها من وقت قريب على مجراها وسيستطيعون بناء علاقات جديدة بعيدًا عن الازدواجية التى يعانون منها.

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مصر 365

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