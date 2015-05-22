حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/5/22

القدرة على الحكم بين الناس بالعقل بعيدًا عن العاطفة من أهم صفات هذا البرج، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماجى فرح: "سيكون يومًا صعبًا خاصة على مستوى الحياة العملية".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>المشاكل ستواجههم فى بداية اليوم ربما أزمات مادية أو مشاكل مع زملائهم فى العمل، لكن سيستطيعون تغييرها والسيطرة على أوضاعهم للأفضل، وسيتخذون كالعادة قرارات صائبة ستغير من مجرى حياتهم.

توقعات ماجى لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون محركهم فى هذا اليوم ودافعهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل المحيطة بهم.