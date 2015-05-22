توقعات الأبراج يوم الجمعة 2015/5/22

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/5/22

الانطوائية والبعد عن المجتمع أهم ما يميز أبناء هذا البرج تقول عبير فؤاد عن حظهم ليوم الجمعة اليوم هو يوم حظهم ستتحقق لهم معظم أمانيهم.

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

>ستتجدد علاقاتهم التى فقدوها من فترات وسيستطيعون بناء علاقات اجتماعية ناجحة فى حياتهم القادمة بداية من هذا اليوم.>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنها ستكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل.

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/5/22

عدم القدرة على السيطرة على النفس أهم صفات هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "بعض المشكل ستواجههم لكنهم ستمكنون منها وسيقضون على أسباب تعاستهم".

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

>تؤكد يجب أن نتحكم فى أنفسنا وفى عصبيتنا حتى نستطيع تخطى مراحل الحزن والنكد.

على مستوى العلاقات العامة

>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/5/22

كتمان الأسرار من أهم صفات هذا البرج وعن حظهم اليوم تقول ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدعى التفاؤل".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

>تقول "ماجى": يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائمًا فى تحقيق نجاحاتها، لكن هذا اليوم سيكون مغايرًا نوعًا ما سيبذلون قصارى جهدهم للوصول على ما يريدون وبالفعل سيستطيعون ذلك.>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات.

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/5/22

السيطرة على الأجواء والصوت من أهم صفات أبناء برج الأسد أما بالنسبة لحظهم اليوم تقول عبير فؤاد اليوم هو يوم حظكم وستحصلون على ما كنتم تتمنون.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>الأمل سيتجدد فى هذا اليوم وسيتلقون أخبارًا سارة قد تقلب حياتهم 180 درجة إلى الأفضل.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون عاملا ثانويا فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيئًا، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/5/22

العند من أهم صفاتهم، أما عن حظهم اليوم تقول ماجى فرح: "سيستقبلون أخبار جيدة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

>بعض المشاكل ستواجههم لكن سيكون هناك بعض الأخبار التى تسعدهم ويرفع هذا الهم.

على مستوى الحياة العاطفية

>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك مشكلة كبيرة.

على مستوى العلاقات العامة

>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب ألا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/5/22

القدرة على الحكم بين الناس بالعقل بعيدًا عن العاطفة من أهم صفات هذا البرج، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماجى فرح: "سيكون يومًا صعبًا خاصة على مستوى الحياة العملية".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>المشاكل ستواجههم فى بداية اليوم ربما أزمات مادية أو مشاكل مع زملائهم فى العمل، لكن سيستطيعون تغييرها والسيطرة على أوضاعهم للأفضل، وسيتخذون كالعادة قرارات صائبة ستغير من مجرى حياتهم.

توقعات ماجى لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون محركهم فى هذا اليوم ودافعهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل المحيطة بهم.

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/5/22

حب الناس والتعاون مع المحيطين من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح: "سيكون يومًا جيدًا بالنسبة لهم وسيستطيعون التغلب على أحزانهم التى واجهتهم طوال الفترات السابقة".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/5/22

>سيتلقون بعض المكافآت المادية التى تجعل من هذا اليوم مصدر للسعادة.>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد استقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.

أبناء هذا البرج يتسمون بالعقل وتحديد الأهداف ومحاولة إصابتها وإن لم يحدث ذلك، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماجى فرح خبيرة الأبراج: "سيرصدون النجاحات وستكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة".

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>على الرغم من المشاكل التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة سيستطيعون تغيير واقعهم وسيحالفهم الحظ لتحقيق أهدافهم على مستوى حياتهم العملية.>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/5/22

حب الذات من أهم صفات أبناء هذا البرج، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>سينجون من أى مشاكل قد يتعرضون لها فى هذا اليوم، لذلك يجب الابتعاد عن العصبية وتأنى الأمور.

توقعات فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>سيزين الحب يومكم وسيكون عاملاً ودافع كبير لكم نحو التألق فى كل شئون حياتكم.

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/5/22

بذل المجهود من أجل تحقيق الأهداف أهم صفات هذا البرج، تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "سيتعرض البرج إلى بعض المشاكل على كل المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها".

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم ما زالوا يسيطرون على أنفسهم.

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/5/22

البعد عن الواقع والعواطف المبالغ بها أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد يقابلون بعض المشاكل لكن سينتهى الأمر فى نهاية اليوم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعًا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.

توقعات فؤاد لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/5/22

>الحب سيكون عاملا سلبيا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدين عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.

عدم القدرة على الاختيار بين الأشياء يعانى منها أبناء هذا البرج فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد الاستقرار سيكون مصيرنا خلال هذه الفترة، لذلك يجب أن نتحلى بالصبر والتأنى عند اتخاذ القرارات.

على مستوى العمل والمال

>سيبذلون من الجهد والطاقة ما يؤهلهم لتخطى مشاكلهم ويستطيعون التحكم فى ترددهم ومن ثم سيحققون النجاح المنتظر.

على مستوى الصحة

>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقيء لكنهم سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.

على مستوى العلاقات العامة

>ستعود بعض علاقاتهم التى خسروها من وقت قريب على مجراها وسيستطيعون بناء علاقات جديدة بعيدًا عن الازدواجية التى يعانون منها.

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