أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خبير حقوق الإنسان للسودان: على الحكومة رفع الحصانة عن مرتكبى الجرائم

Google+ Print
خبير حقوق الإنسان للسودان: على الحكومة رفع الحصانة عن مرتكبى الجرائم خبير حقوق الإنسان للسودان: على الحكومة رفع الحصانة عن مرتكبى الجرائم
أبدى الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان ارستيد نونوسى، قلقه من أوضاع الحريات الصحفية والحقوق الدينية فى البلاد، وحث حكومة الخرطوم على إنهاء رفع الحصانة عن مرتكبى الجرائم وتفعيل سياسة عدم الإفلات من العقاب.

كما دعا نونوسى فى تصريح صحفى مساء الخميس فى ختام زيارته للسودان التى استغرقت عدة أيام-للإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات، وقال "أنه يعتزم العمل مع وإسداء النصح لتحسين الموقف"، متعهدا بالعمل وفقا لمعايير الشفافية والاستقلالية الكاملة، مشيرا إلى أن كل لقاءاته مع المسئولين السودانيين تلقى فيها تأكيدات بالتعاون وإبداء حسن النية باتخاذ خطوات تجاه تنفيذ التوصيات الصادرة من الخبراء السابقين.

وأضاف أنه تم تحديد الحاجة لمبادرات التوعية العامة وتمكين حقوق الإنسان، وقال "إن المساعدات الفنية ومبادرات بناء القدرات تحتاج لإنفاق مبالغ طائلة وقدر عال من التمويل والذى لابد من توفيره داخليا من الحكومة وخارجيا من مختلف الشركاء المتعاونين ضمن مجموعة ومؤسسات المانحين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة