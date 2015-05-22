خبير حقوق الإنسان للسودان: على الحكومة رفع الحصانة عن مرتكبى الجرائم

أبدى الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان ارستيد نونوسى، قلقه من أوضاع الحريات الصحفية والحقوق الدينية فى البلاد، وحث حكومة الخرطوم على إنهاء رفع الحصانة عن مرتكبى الجرائم وتفعيل سياسة عدم الإفلات من العقاب.

كما دعا نونوسى فى تصريح صحفى مساء الخميس فى ختام زيارته للسودان التى استغرقت عدة أيام-للإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات، وقال "أنه يعتزم العمل مع الحكومة وإسداء النصح لتحسين الموقف"، متعهدا بالعمل وفقا لمعايير الشفافية والاستقلالية الكاملة، مشيرا إلى أن كل لقاءاته مع المسئولين السودانيين تلقى فيها تأكيدات بالتعاون وإبداء حسن النية باتخاذ خطوات تجاه تنفيذ التوصيات الصادرة من الخبراء السابقين.

وأضاف أنه تم تحديد الحاجة لمبادرات التوعية العامة وتمكين حقوق الإنسان، وقال "إن المساعدات الفنية ومبادرات بناء القدرات تحتاج لإنفاق مبالغ طائلة وقدر عال من التمويل والذى لابد من توفيره داخليا من الحكومة وخارجيا من مختلف الشركاء المتعاونين ضمن مجموعة ومؤسسات المانحين".